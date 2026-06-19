Израильская компания представила модуль связи для управления боевыми дронами

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Израильская оборонная компания Elbit Systems Ltd. представила на выставке ILA в Берлине новую разработку в сфере управления боевыми дронами и автономными системами. Коммуникационный модуль E-LynX UxS предназначен для обеспечения устойчивой и безопасной связи, а также непрерывного взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными платформами через общую защищенную сеть.

Аппаратно-программная платформа обеспечивает постоянную связь с высокой пропускной способностью и отказоустойчивостью для беспилотных аппаратов, передающих телеметрические данные, данные управления и контроля, а также полезную нагрузку, например видео и данные с датчиков. Модуль предназначен для повышения ситуационной осведомленности, улучшения связи, ускорения принятия решений и снижения нагрузки на военнослужащих в сложных условиях боевых действий.

В основе системы лежит архитектура мобильной одноранговой сети, которая позволяет каждой подключенной платформе функционировать как в качестве узла связи, так и в качестве ретранслятора для других радиостанций E-LynX. Новая платформа отличается небольшим весом и низким энергопотреблением, что позволяет легко интегрировать ее в воздушные, наземные и морские беспилотные системы, в том числе с минимальной грузоподъемностью.

Устройство обеспечивает единую и надежную коммуникационную инфраструктуру для операций MUM-T, предоставляя командирам и солдатам возможность обмениваться информацией в режиме реального времени и осуществлять оперативное управление беспилотными системами. Концепция MUM-T направлена на повышение эффективности военных миссий за счет синергии человечека и автономных платформ.