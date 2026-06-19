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Военное обозрение

ВМС США заказали первую партию гиперзвуковых ракет Blackbeard

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ВМС впервые заключили контракт со стартапом Castellion на поставку гиперзвуковых ракет Blackbeard. Этот шаг ознаменовал переход от этапа разработки к началу серийного производства.

Контракт предусматривает поставку 50 предсерийных ракет стоимостью в 23,4 миллиона долларов. Работы будут проводить в основном на производственном комплексе в Рио-Ранчо, Нью-Мексико, а также в Торрансе, Калифорния, с ожидаемым завершением к 2027 году. Важно отметить, что Blackbeard задуман как недорогое, высокопроизводительное оружие с большим радиусом действия, способное поддерживать оборонный потенциал Америки в глобальной стратегии.

Генеральный директор Castelion Брайон Харгис подчеркнул:

Blackbeard задуман для поддержки традиционной стратегии сдерживания, а эта награда отражает приверженность ВМС к быстрому развитию доступных и эффективных систем дальнего ракетного удара, что важно для обеспечения национальной безопасности.

Castelion ранее уже получил контракт на 50 миллионов долларов для ускорения разработки своих гиперзвуковых систем и планирует интеграцию ракет Blackbeard с многоцелевыми платформами, включая самолет F/A-18 и беспилотные надводные корабли Marauder.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, инвестиции в запуск масштабного производственного комплекса в Нью-Мексико отражают стратегический курс страны на развитие собственных гиперзвуковых технологий. Этот проект – важный элемент национальной оборонной политики.

Заказ Пентагоном Blackbeard — это новый этап для американской военной индустрии. Вхождение гиперзвука в массовое производство не только усилит оборонные возможности США, но и создаст новые вызовы для России и других стран, успешно развивающих свои гиперзвуковые программы и опережающие в этом направлении американцев.

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