Малайзия планирует закупить дополнительно три БЛА Anka-S

ЦАМТО, 18 июня. МО Малайзии рассматривает возможность приобретения трех дополнительных средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) типа Anka-S производства турецкой Turkish Aerospace Industries (TAI).

Закупку планируется реализовать в рамках второй фазы национальной программы развития беспилотной авиации MALE-UAS.

Об этом заявил 16 июня министр обороны страны Мохамед Халед Нордин в ходе официальной церемонии передачи в эксплуатацию первых трех БЛА данного типа на авиабазе Лабуан.

Контракт на поставку трех БЛА Anka-S в рамках первой фазы был подписан в мае 2023 года на выставке LIMA-2023 в рамках межправительственного соглашения между правительствами Малайзии и Турции. Стоимость заказа составила 423,8 млн. ринггитов (91,6 млн. долл.), включая наземные станции управления, логистическое оборудование и двухлетнюю программу подготовки персонала ВВС Малайзии. Все три аппарата прибыли на авиабазу Лабуан (шт.Сабах) в июне 2025 года. Наземные системы были доставлены морским транспортом в январе 2026 года.

Закупка была осуществлена по итогам международного тендера, участие в котором также принимали американская General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) с MQ-9 Reaper и китайская CATIC с Wing Loong II. В итоге контракт по первой фазе закупки был заключен с TAI.

Turkish Aerospace уже работает над расширением своего присутствия в Малайзии, открыв в ноябре 2021 года в стране инженерно-конструкторское бюро – первый подобный офис в Юго-Восточной Азии. В июле 2022 года исполнительный директор Turkish Aerospace Темел Котил сообщил малазийским СМИ, что его компания заинтересована в развитии в Малайзии производств, связанных с самолетами, вертолетами и БЛА. Тем не менее, он добавил, что для того, чтобы компания начала производство в Малайзии, ей необходимо получить заказы в стране.

Контракт на поставку первых трех БЛА "Анка-S" реализован в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС Малайзии до 2055 года CAP55 (Capability 55), направленной на преобразование ВВС в силы "полного спектра" и включающей формирование одной эскадрильи с БЛА класса MALE.

Представитель ВВС Малайзии ранее сообщал, что программа CAP55 предусматривает приобретения до девяти БЛА класса MALE в три этапа (по 3 ед.). При этом, на каждом этапе комплект закупки может быть изменен.

ВВС Малайзии намерены применять БЛА для выполнения задач морского наблюдения в Южно-Китайском море.

Оперативное развертывание с авиабазы Лабуан позволит Малайзии контролировать морскую активность в Южно-Китайском море и вдоль морской границы с Филиппинами. Инфраструктура базы Лабуан была адаптирована в течение 12 месяцев компанией G7 Aerospace в сотрудничестве с Turkish Aerospace, включая интеграцию систем заправки и обслуживания. Эксплуатировать системы "Анка-S" будет 11-я эскадрилья ВВС Малайзии. Обучение летного состава и техников ведется с 2024 года. В ходе выставки LIMA-2025 было подтверждено, что БЛА будут использоваться исключительно для морской разведки.

БЛА "Анка-S" дополнят существующий парк самолетов морского патрулирования CN-235 MSA, устраняя операционный дефицит по дальности и продолжительности патрулирования. Одна наземная станция управления обеспечивает одновременное управление несколькими аппаратами.

Вариант БЛА "Анка-S", поставленный ВВС Малайзии, оснащен системой спутниковой связи (SATCOM), обеспечивающей управление за пределами прямой радиовидимости, а также модифицированной конструкцией крыла, оптимизированной для морских патрульных миссий. В состав целевой нагрузки входят электрооптическая / инфракрасная система (EO/IR), радар с синтезированной апертурой (SAR) и система обнаружения наземных движущихся целей (GMTI). Поставленные БЛА не оснащены вооружением.