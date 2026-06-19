Итоговые расходы США на операцию против Ирана составили 113,3 млрд. долларов

ЦАМТО, 18 июня. Расходы США на операцию против Ирана остановились на уровне 113,3 млрд. долл. и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

В ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.

Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке, длившийся 108 дней, обошелся американским налогоплательщикам примерно в 113,3 млрд. долл., передает "РИА Новости".

Вашингтон официальных данных пока не приводил. По словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак на Иран США потратили 250 млн. долл.

Ресурс подсчитывал средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 млрд. долл., а в дальнейшем расходы составят один млрд. долл. в день.