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ЦАМТО

Итоговые расходы США на операцию против Ирана составили 113,3 млрд. долларов

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Взрыв в Тегеране, 17 марта 2026 г.
Взрыв в Тегеране, 17 марта 2026 г.
Источник изображения: © REUTERS / Social Media

ЦАМТО, 18 июня. Расходы США на операцию против Ирана остановились на уровне 113,3 млрд. долл. и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

В ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.

Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке, длившийся 108 дней, обошелся американским налогоплательщикам примерно в 113,3 млрд. долл., передает "РИА Новости".

Вашингтон официальных данных пока не приводил. По словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак на Иран США потратили 250 млн. долл.

Ресурс подсчитывал средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 млрд. долл., а в дальнейшем расходы составят один млрд. долл. в день.

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Иран
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Трамп Дональд
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