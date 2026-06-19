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Flotprom

В Северодвинске заложили девятый модернизированный "Ясень"

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В среду, 17 июня, на "Севмаше" заложили многоцелевую атомную подводную лодку "Мурманск". Это девятый ракетоносец модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М"). "Субмарины данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта", – отметил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Он добавил, что "Ясени" способны решать весь спектр боевых задач Военно-морского флота самостоятельно и в составе разнородных группировок ВМФ практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск"

Центральный Военно-Морской Портал


Также главком подчеркнул, что подводные силы являются важной составляющей флота, безопасности и суверенитета России. "Мы, несомненно, будем реализовывать программы их строительства", – заключил Моисеев.

В настоящее время в составе ВМФ несут службу четыре подлодки проекта 885М. Пятая, "Пермь", проходит испытания, которые, как сообщалось ранее, должны завершиться до конца этого года. Среди "Ясеней" субмарина должна стать первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

К спуску на воду готовится "Ульяновск", заложенный в июле 2017 года. Еще две подлодки проекта 885М, "Воронеж" и "Владивосток", находятся на более ранних этапах постройки.

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Россия
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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