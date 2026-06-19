Для ВМФ России заложен атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"

ЦАМТО, 18 июня. На судостроительном предприятии "Севмаш" 17 июня состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М".

Наименование АПЛ присвоено приказом главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева.

В торжественной церемонии приняли участие представители ВМФ, органов власти, управления Объединенной судостроительной корпорации, предприятий промышленности и проектной организации – конструкторского бюро ОСК "Малахит". Участники церемонии отметили значимость события для укрепления обороноспособности страны.

Закладную доску на секции АПК "Мурманск" установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко. Таким образом, был дан старт строительству девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". Головная АПЛ – "Казань" – была передана в состав ВМФ в 2021 году. Следом были построены и вошли в состав флота еще три АПЛ этого проекта: "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". На разных этапах строительства на предприятии сейчас находятся еще несколько атомных подводных крейсеров.

"Сегодня на стапелях легендарного северного машиностроительного предприятия мы закладываем очередную, девятую в серии атомную подводную лодку проекта "Ясень-М". Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта. Они являются современными эффективными морскими боевыми системами, способными решать весь спектр боевых задач Военно-морского флота самостоятельно и в составе разнородных группировок ВМФ практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других. Хотел бы отметить, что Россия – одна из немногих стран мира способна создавать и строить такие корабли и иметь их на вооружении ВМФ России. Подводные силы являются важной составляющей ВМФ, безопасности и суверенитета России. Мы, несомненно, будем реализовывать программы их строительства. Данному кораблю присвоено имя героического города – города-героя Мурманск, который на протяжении всей своей истории был и остается северным форпостом нашей Родины. Убежден, что подводный крейсер "Мурманск" продолжит славную историю города-героя и Северного флота, будет гордостью мурманчан и моряков-подводников. Уверен, что благодаря имеющемуся потенциалу Объединенной судостроительной корпорации, техническому сопровождению проектанта, многолетнему опыту и профессионализму корабелов "Севмаша", подводная лодка будет построена в срок и с высоким качеством. Выражаю искреннюю благодарность конструкторам, инженерам, корабелам за профессионализм и вклад в укрепление Военно-морского флота России", – заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев на торжественной церемонии.

Справочно:

АПРК проекта "Ясень-М" обладают пониженным уровнем акустической заметности, эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана. Отличаются повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью. В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении.

Предприятие ОСК "Севмаш" – единственная верфь в России, которая ведет строительство атомных подводных крейсеров. За свою 86-летнюю историю завод построил и передал ВМФ РФ 142 АПЛ четырех поколений. Атомный подводный крейсер "Мурманск" назван в честь города-героя Мурманск. Ранее это имя носила советская многоцелевая АПЛ 3-го поколения проекта 949 "Гранит" К-206, также построенная на "Севмаше", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.