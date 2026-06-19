Минобороны Эквадора подписало контракт на закупку вертолетов AW-139M

ЦАМТО, 18 июня. Минобороны Эквадора объявило о приобретении 7 многоцелевых вертолетов AW-139M производства европейской группы Leonardo.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, стоимость заказа составляет 209,8 млн. долл. Целью приобретения является усиление мобильности, возможностей по перевозке войск и грузов, а также поддержки операций ВС Эквадора.

Соглашение с группой Leonardo также предусматривает, что один из вертолетов будет выполнен в VIP-варианте для обеспечения перелетов президента Эквадора.

По заявлению Минобороны Эквадора, приобретение реализовано в соответствии с требованиями, разработанными в 2026 году Объединенным командованием Вооруженных сил страны.

В соответствии с согласованным графиком, поставки вертолетов будут осуществляться в три этапа в период с декабря 2027 года по май 2028 года. При этом президентский вертолет (стоимостью 26,5 млн. долл.) войдет в первую партию поставленной техники.

Заказанные вертолеты AW-139M будут выполнены в конфигурации, соответствующей требованиями Вооруженных сил Эквадора, включая кабину объемом 8 куб.м, обеспечивающую перевозку до 12 полностью экипированных военнослужащих, а также двух членов экипажа. Продолжительность полета составит до пяти часов.

Вертолеты будут оснащены броней Level IV, обеспечивающей защиту от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62x51 мм.

По данным группы Leonardo, вертолеты AW-139M оснащаются системой SkyTrac, аварийным радиомаяком (ELT), системой предотвращения столкновений в воздухе (TCAS), всенаправленным радиомаяком VHF (VOR), автоматическим пеленгатором (ADF), глобальной системой позиционирования (GPS), оборудованием для измерения расстояний (DME), усовершенствованной системой предупреждения о близости земли (EGPWS) с функцией оценки рельефа местности по направлению полета (TAWS), системой управления полетом (FMS), а также метеорологической РЛС, убирающимся шасси и системами амортизации ударов для повышения живучести экипажа.

VIP-вариант будет рассчитан на 8-10 пассажиров и оборудован сиденьями представительского класса, кондиционером, системой спутниковой связи, метеорологической РЛС, портативной кислородной системой, получит улучшенную звукоизоляцию и другое оборудование.