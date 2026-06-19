"Вертолеты России" поставят 21 вертолет Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Ирана

ЦАМТО, 18 июня. Холдинг "Вертолеты России" (в составе "Ростеха") заключил контракт на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Ирана, сообщили в пресс-службе компании.

Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач.

"Сегодня (17 июня) были подписаны документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Первые машины планируется передать заказчику в 2027 году", – отметил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

Глава "Вертолетов России" напомнил, что Иран – давний партнер "Ростеха" и холдинга. "В республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов нашего производства, которые используются в ключевых отраслях экономики, выполняют важнейшие социально значимые функции", – добавил Н.Колесов.

Ми-171 – это экспортная модификация самого распространенного в мире двухдвигательного среднего вертолета семейства Ми-8, способная работать в любых климатических зонах. Эти вертолеты получили высокую оценку заказчиков за свою многофункциональность, ремонтопригодность и проверенную временем надежность, отметили в пресс-службе.