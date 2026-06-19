Войти
ЦАМТО

"Вертолеты России" поставят 21 вертолет Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Ирана

317
0
+1
Ми-171А3
Ми-171А3.
Источник изображения: Вертолеты России

ЦАМТО, 18 июня. Холдинг "Вертолеты России" (в составе "Ростеха") заключил контракт на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Ирана, сообщили в пресс-службе компании.

Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач.

"Сегодня (17 июня) были подписаны документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Первые машины планируется передать заказчику в 2027 году", – отметил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

Глава "Вертолетов России" напомнил, что Иран – давний партнер "Ростеха" и холдинга. "В республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов нашего производства, которые используются в ключевых отраслях экономики, выполняют важнейшие социально значимые функции", – добавил Н.Колесов.

Ми-171 – это экспортная модификация самого распространенного в мире двухдвигательного среднего вертолета семейства Ми-8, способная работать в любых климатических зонах. Эти вертолеты получили высокую оценку заказчиков за свою многофункциональность, ремонтопригодность и проверенную временем надежность, отметили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 12:02
  • 16103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 06:00
  • 2
Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики