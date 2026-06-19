«Для развития армянской армии»: посол ФРГ подарила Минобороны Армении снегоходы

Источник изображения: topwar.ru
В административном комплексе Минобороны Армении первый замминистра обороны, начальник ГШ ВС Республики Армения генерал-лейтенант Эдвард Асрян принимал «дорогого гостя». Речь идёт о Клаудии Буш - после Германии в Ереване.
Восторгу Минобороны Армении не было предела. Ещё бы... Г-жа Буш изволила передать на нужды обороны Армении снегоходы в количестве 16 единиц. Передаче снегоходов летом состоялась, как сообщается, в рамках программы по модернизации технических средств и развития возможностей армянских ВС.
Посол ФРГ заявила, что Армения и Германия связаны тесными отношениями:
Отмечено, что отправной точкой стало подписание Николом Пашиняном и Фридрихом Мерцем соглашение о стратегическом партнёрстве.
Снегоходы на июньском раскалённом асфальте Еревана:
Источник изображения: topwar.ru
Минобороны Армении: