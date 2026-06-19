«Для развития армянской армии»: посол ФРГ подарила Минобороны Армении снегоходы

Источник изображения: topwar.ru

В административном комплексе Минобороны Армении первый замминистра обороны, начальник ГШ ВС Республики Армения генерал-лейтенант Эдвард Асрян принимал «дорогого гостя». Речь идёт о Клаудии Буш - после Германии в Ереване.

Восторгу Минобороны Армении не было предела. Ещё бы... Г-жа Буш изволила передать на нужды обороны Армении снегоходы в количестве 16 единиц. Передаче снегоходов летом состоялась, как сообщается, в рамках программы по модернизации технических средств и развития возможностей армянских ВС.

Посол ФРГ заявила, что Армения и Германия связаны тесными отношениями:

И с 2025 года двусторонние отношения укрепляются.

Отмечено, что отправной точкой стало подписание Николом Пашиняном и Фридрихом Мерцем соглашение о стратегическом партнёрстве.

Снегоходы на июньском раскалённом асфальте Еревана:

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Армении:

Снегоходы будут использоваться в высокогорных условиях для транспортировки личного состава и небольших лёгких грузов. При поддержке немецких экспертов личный состав Вооружённых сил Армении в настоящее время проходит обучение по эксплуатации снегоходов.