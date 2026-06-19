Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану.

Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

"Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос", – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите "Большой семерки" в Эвиане, Франция.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

"Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям", – передает его слова агентство Bloomberg.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования".

США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk. Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.

Катерина Туманова