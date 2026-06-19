Росатом сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН

Лихачев сообщил о планах Росатома построить десятки энергоблоков в странах АСЕАН

Российская госкорпорация «Росатом» намерена возвести множество малых атомных станций, а также несколько крупных объектов мегаваттного класса в государствах Юго-Восточной Азии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Отечественные атомщики договорились о масштабном сотрудничестве с зарубежными партнерами, передает ТАСС. Речь идет о создании множества реакторов малой мощности и как минимум пяти-семи крупных станций-миллионников.

"Все определяется, конечно же, заказчиком и его потребностями в электроэнергии. Если мы возьмем даже половину из 11 стран АСЕАН, с которыми у нас заключены межправительственные соглашения и есть базовые договоренности о форматах, то это, без всякого преувеличения, – десятки малых энергоблоков и, я думаю, что не меньше пяти-семи возможных энергоблоков уже мегаваттного класса, блоков-миллионников", – пояснил глава Росатома Алексей Лихачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

В марте Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции на вьетнамской территории.

До этого госкорпорация "Росатом" предложила этой республике проекты наземных и плавучих станций малой мощности.

Денис Тельманов