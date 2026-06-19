Во Франции превратили старый танк в робота REFURBOT

Во Франции представили роботизированную машину на шасси устаревшего танка AMX-30

Роботизированную боевую машину на шасси французского основного танка AMX-30 представили на выставке Eurosatory в Париже. Об этом пишет портал MilMag.

Робототехнический комплекс REFURBOT разработали специалисты KNDS France и S2M Equipment. В основе демонстрационного образца лежит корпус AMX-30 без башни. Стандартное вооружение заменили дистанционно управляемым модулем ARX-25 с пулеметом и автоматической пушкой калибра 25 миллиметров. В боекомплект пушки входят бронебойные и осколочно-фугасные боеприпасы.

В конструкцию устаревшей машины интегрировали комплект оборудования TOXO, который позволяет превращать серийную технику в роботизированные платформы. Он состоит из лидара, радара, спутниковой навигационной системы и камер.

AMX-30, который начали выпускать в 1966 году, отличался от машин других стран сравнительно слабой защищенностью. Толщина брони в лобовой части корпуса составляла 80 миллиметров. 36-тонный танк вооружили пушкой калибра 105 миллиметров, 20-миллиметровым автоматическим орудием и пулеметом.

Ранее в июне стало известно, что военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Север» вооружили наземный роботизированный комплекс реактивным огнеметом «Шмель».