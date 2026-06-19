Войти
Вестник Мордовии

"Ядерными" бомбардировщиками Tornado, возможно, заменят Су-24 на Украине

410
0
0

Источник изображения: Фото: социальные сети

Катастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М украинских ВВС в Хмельницкой области удивила обнародованием фотографий, сделанными на месте крушения. Их опубликовали не местные жители или вэсэушники, а совершенно официальная структура киевского режима - прокуратура.

Поэтому есть подозрение, что сделано это не просто так, а с целью демонстрации натовским спонсорам того, в каком неприглядном состоянии находится ударная авиация ВСУ, у которой осталось, по разным оценкам, где-то 5 Су-24М и Су-24МР.

Последние раньше являлись разведчиками, но их тоже приспособили для применения крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG), поставляемых из Англии и Франции.

Поэтому не исключено, что уже скоро украинские власти снова озвучат свою просьбу о поставках бомбардировщиков Panavia Tornado. Эти машины с крылом изменяемой стреловидности в настоящее время продолжают эксплуатироваться в Германии и Италии.

Источник изображения: Фото: социальные сети

В первой имеются ударные Tornado IDS и самолеты прорыва ПВО Tornado ECR. Всего где-то 85-93 единицы. Их планировалось полностью вывести из эксплуатации после поступления американских F-35A и версии Eurofighter для ведения радиоэлектронной борьбы, к 2030 году.

У итальянцев осталось около 46 штук аналогичных модификаций, их также собираются заменить на F-35A.

Tornado, как Су-24, имеют экипаж из двух человек. Они могут нести до девяти тонн различной нагрузки, в том числе управляемое вооружение.

Кроме того, их рассматривали как носители ядерного оружия, например германские и итальянские были предназначены для подвешивания американских B61, в том числе самой новой версии B61-12. По две штуки на каждый бомбардировщик. Мощность таких боеприпасов регулируется, и она составляет от 0,3 кт (эквивалент 300 тонн тротила), 1,5, 10 и 50 кт.

Источник изображения: Фото: социальные сети

Эксперты отмечают, что с Panavia Tornado может случиться то же, что со шведскими истребителями JAS-39. В конце 2022 года информация об их возможной поставке опровергалась, однако сейчас уже известно о возможной отправке не только старых модификаций (C/D), но и новейших E/F. Аналогичное касается и современных французских Rafale F4. Поэтому не исключено, что ВСУ получат и какое-то количество бомбардировщиков Panavia Tornado.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
B61 ЯБ
EF-2000
F-35A
F-4
Gripen NG
Panavia Tornado
Rafale
SCALP
Су-24
Су-24М
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 12:02
  • 16103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 06:00
  • 2
Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики