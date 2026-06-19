Источник изображения: Фото: социальные сети

Катастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М украинских ВВС в Хмельницкой области удивила обнародованием фотографий, сделанными на месте крушения. Их опубликовали не местные жители или вэсэушники, а совершенно официальная структура киевского режима - прокуратура.

Поэтому есть подозрение, что сделано это не просто так, а с целью демонстрации натовским спонсорам того, в каком неприглядном состоянии находится ударная авиация ВСУ, у которой осталось, по разным оценкам, где-то 5 Су-24М и Су-24МР.

Последние раньше являлись разведчиками, но их тоже приспособили для применения крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG), поставляемых из Англии и Франции.

Поэтому не исключено, что уже скоро украинские власти снова озвучат свою просьбу о поставках бомбардировщиков Panavia Tornado. Эти машины с крылом изменяемой стреловидности в настоящее время продолжают эксплуатироваться в Германии и Италии.

Источник изображения: Фото: социальные сети

В первой имеются ударные Tornado IDS и самолеты прорыва ПВО Tornado ECR. Всего где-то 85-93 единицы. Их планировалось полностью вывести из эксплуатации после поступления американских F-35A и версии Eurofighter для ведения радиоэлектронной борьбы, к 2030 году.

У итальянцев осталось около 46 штук аналогичных модификаций, их также собираются заменить на F-35A.

Tornado, как Су-24, имеют экипаж из двух человек. Они могут нести до девяти тонн различной нагрузки, в том числе управляемое вооружение.

Кроме того, их рассматривали как носители ядерного оружия, например германские и итальянские были предназначены для подвешивания американских B61, в том числе самой новой версии B61-12. По две штуки на каждый бомбардировщик. Мощность таких боеприпасов регулируется, и она составляет от 0,3 кт (эквивалент 300 тонн тротила), 1,5, 10 и 50 кт.

Источник изображения: Фото: социальные сети

Эксперты отмечают, что с Panavia Tornado может случиться то же, что со шведскими истребителями JAS-39. В конце 2022 года информация об их возможной поставке опровергалась, однако сейчас уже известно о возможной отправке не только старых модификаций (C/D), но и новейших E/F. Аналогичное касается и современных французских Rafale F4. Поэтому не исключено, что ВСУ получат и какое-то количество бомбардировщиков Panavia Tornado.

Алексей Брусилов