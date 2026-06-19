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РИА Новости

Морпехи создали новую систему защиты БТР от дронов

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Морпехи разработали защитный экран для БТР, вращающийся вместе с пушкой

ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты в составе группировки "Центр" разработали защитный экран для БТР, который вращается вместе с пушкой и не ограничивает сектор обстрела, рассказал РИА Новости механик-водитель Вячеслав Иванов.

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, при модернизации техники морпехи учитывают рекомендации специалистов радиоэлектронной борьбы и адаптируют защитные конструкции под реальные условия боевой работы.

"Мангал мы делаем, как нам говорят бойцы РЭБ (радиоэлектронной борьбы – ред.). Дают нам схему, мы по схеме уже сами делаем эту обварку", – рассказал собеседник агентства.

Иванов рассказал, что при установке традиционных защитных конструкций над башней возникает проблема ограничения углов наведения вооружения. Чтобы избежать этого, военнослужащие разработали систему, при которой защитный экран двигается синхронно с орудием.

"Мы обмозговали, придумали вот такую систему, чтобы мангал вместе с пушкой крутился и побольше обзора у наводчика было", – пояснил Иванов.

Военнослужащий отметил, что благодаря такому решению экипаж сохраняет возможность вести огонь практически во всем необходимом секторе без ограничений, которые могли бы возникнуть при жестком креплении защиты к корпусу машины.

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