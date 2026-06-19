В докладе от 2003-го года западные правительства призывают превратить Украину в житницу Европы, пишет AgoraVox. Она должна была стать лидером машиностроения и агропрома.

Марк Жерман (Marc German)

Двадцать лет — именно столько потребовалось, чтобы прогноз из конфиденциального документа, составленного в 2003 году небольшой французской консалтинговой компанией по заказу Генеральной дирекции по вооружению (DGA), превратился в пугающую реальность. Сегодня, во время трагических событий на Украине, содержащиеся в этом забытом документе сведения с леденящей ясностью указывают на то, что вооруженный конфликт не был неизбежен. Произошедшее стало результатом осознанного выбора Запада под предводительством США, которые предпочли разграбление созиданию.

Доклад организации EuroAn — это исключительно точный анализ ситуации, который одновременно развеивает последние иллюзии. Этот документ был составлен в переломный момент истории. В эпоху после правления Кучмы Украина все еще колебалась между Россией и НАТО. Ее авиационная и оборонная промышленность, унаследованная от СССР, оставалась технически сильной, но находилась в состоянии упадка. Доклад наглядно показывает: европейские игроки (в частности, Франция и Швейцария, а через них и весь западный мир) прекрасно видели все перспективы для честного и взаимовыгодного сотрудничества.

Пророческий документ, положенный под сукно

В октябре 2003 года в Киеве состоялось седьмое заседание Смешанной франко-украинской комиссии по сотрудничеству в области вооружения. Встреча проходила под эгидой Генеральной дирекции по вооружению со стороны Франции и Министерства промышленной политики со стороны Украины. Молодая французская компания EuroAn (название образовано от слов "Европа" и "Антонов") представила на заседании доклад с весьма точным и дальновидным анализом. Авторы документа констатировали, что Украина обладает исключительным советским промышленным наследием: авиационными заводами "Антонов", предприятием электронной авиатехники "Электронприбор", а также производствами двигателей, беспилотников и ракетных комплексов. Профессиональный уровень украинских инженеров местами превосходил квалификацию их европейских коллег. Однако сама страна находилась в глубоком кризисе и отчаянно искала финансовые и технологические партнерства.

В докладе особо подчеркивалась гибкость производственной базы, не имевшая на тот момент аналогов на Западе. Украинские руководители той эпохи, несмотря на советское номенклатурное прошлое, стремились к созданию совместных финансовых и технологических проектов с Францией и Европой. Это позволило бы им преодолеть зависимость от Москвы и открыть новые рынки сбыта.

Компания EuroAn предлагала четкий план действий: создавать совместные предприятия, обмениваться технологиями, использовать нестандартные финансовые схемы (включая сотрудничество с концерном Airbus по проектам самолетов Ан-70 и A400M) и привлекать французский капитал в активы ведущих украинских заводов. По сути, речь шла о глубокой промышленной интеграции. Однако эти рекомендации так и остались на бумаге, поскольку страна не дождалась ни крупных инвестиций, ни передачи технологий.

В докладе уже тогда отмечалось, что Украина выказывает большее расположение к французским производителям вооружения и отвергает англосаксонский подход. Время доказало дальновидность этого вывода. Вашингтон и Лондон всегда рассматривали Киев скорее как зону влияния для создания геополитической нестабильности, нежели как регион для полноценного развития.

Грабеж и государственные перевороты...

Почему последовал этот отказ? Ответ столь же жесткий, как и выводы компании EuroAn: под руководством США Запад никогда не желал видеть Украину сильной, процветающей и независимой. Ему нужны были ее сельскохозяйственные угодья — самые плодородные в Европе, ее полезные ископаемые (железо, марганец, литий) и рынок дешевой рабочей силы. Но прежде всего Западу был нужен антироссийский плацдарм.

Эта модель хорошо известна: на протяжении десятилетий ее применяли в Африке. Из страны выкачивают сырье, не развивают внутреннее производство с высокой добавленной стоимостью, а если местная власть начинает сопротивляться, организуют государственный переворот.

"Оранжевая революция" 2004–2005 годов не была спонтанной: она обильно финансировалась Западом через такие структуры, как USAID, NED и фонд "Открытое общество". Официально это делалось ради "демократии", неофициально — чтобы сместить власть Януковича, которую считали слишком пророссийской. Но главная цель заключалась в том, чтобы не допустить формирования сбалансированного индустриального и геополитического компромисса.

После 2010 года Янукович вернулся к власти, но в 2014 году его снова свергли в результате государственного переворота на Майдане при непосредственном участии западных спецслужб. Ярким символом этого стало появление Виктории Нуланд, раздававшей печенье. Официально это вновь объяснялось стремлением к интеграции с Европой, однако итогом стали раскол страны, конфликт с Россией, уничтожение промышленности и переход ресурсов под контроль западных инвестиционных фондов вроде BlackRock.

Под предводительством США никто и никогда не ставил перед собой цель превратить Украину в процветающего и индустриально развитого члена евроатлантического пространства.

Оружие хаоса...

В докладе компании EuroAn с поразительной прозорливостью указывалось и на другую опасность — глубокий социально-экономический разрыв между Европой и Украиной. Авторы документа отмечали, что высокомерный, завоевательный подход Запада вызывал отторжение у народа, который только освободился от власти Москвы и отличался при этом высоким уровнем образования. Проект рекомендовал проявлять гибкость, творческий подход и искать индивидуальные решения.

Однако эти призывы были проигнорированы. Вместо этого Запад применил метод "шоковой терапии": хищническую приватизацию, деиндустриализацию и лишение страны каких-либо перспектив. Итогом стало ослабление государства, разгул коррупции и радикализация элит. Когда в 2013 году президент Янукович засомневался в целесообразности подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, реакцией Брюсселя и Вашингтона стали не переговоры, а провоцирование беспорядков. События на Майдане в 2014 году, открыто поддержанные американскими официальными лицами (включая знаменитый эпизод с "печеньками Нуланд"), фактически привели к государственному перевороту. Вслед за этим Россия, посчитав происходящее недопустимой провокацией, присоединила Крым.

Систематически отказываясь от интеграции Украины на принципах равноправного промышленного партнерства и безопасности (о чем наглядно свидетельствует отказ от рекомендаций EuroAn 2003 года), Запад под предводительством США сознательно удерживал страну в слабом и зависимом положении. Её низвели до роли сырьевого придатка и геополитического буфера, полностью перекрыв доступ к капиталу и технологиям.

Параллельно с этим руководство России, наблюдая за сближением Украины с Западом в условиях полного отсутствия обязательств по ее защите, утвердилось во мнении, что военная операция позволит раз и навсегда решить украинский вопрос. Таким образом, первоочередная ответственность лежит на тех деятелях в Вашингтоне и Брюсселе, которые годами делали все, чтобы война стала единственным логичным выходом из тупика, созданного их собственными руками.

Преднамеренно созданная неизбежность...

На протяжении многих лет Минские соглашения преподносились как дипломатическая основа для урегулирования конфликта в Донбассе. Однако в декабре 2022 года открылись новые обстоятельства. В интервью немецкому журналу Die Zeit бывший канцлер Ангела Меркель признала, что соглашение 2014 года являлось лишь попыткой дать Украине время. Эту передышку Киев использовал для наращивания военной мощи, поскольку Украина 2014–2015 годов отличалась от нынешней. Несколько дней спустя Франсуа Олланд подтвердил изданию Kyiv Independent, что Париж и Берлин в действительности стремились помочь Украине укрепить ее военный потенциал в противостоянии с Россией. Подобные заявления фактически стали признанием того, что Минские соглашения не были реальной попыткой достижения мира, а представляли собой операцию по выигрышу времени для подготовки Украины к будущему вооруженному столкновению.

Сегодня западные внешнеполитические ведомства утверждают, что конфликт является исключительно актом односторонней агрессии со стороны России. Такой взгляд представляется недальновидным. Главные виновники — это не российские солдаты и не украинские призывники. Ответственность лежит на тех, кто в течение двадцати лет делал это столкновение неизбежным. Систематически отказываясь от честного промышленного сотрудничества, присваивая ресурсы, ущемляя интересы гордого народа и провоцируя "цветные революции" при каждой попытке Киева проявить самостоятельность, западные страны последовательно вели ситуацию к наиболее разрушительному исходу.

Доклад компании EuroAn 2003 года является трагическим архивным свидетельством. Он доказывает существование альтернативного пути, основанного на посредничестве, взаимовыгодном партнерстве и развитии внутреннего производства. Украина предлагала надежную инженерную базу, конкурентоспособную стоимость труда и возможности для масштабного выпуска продукции, в то время как Запад мог предоставить капитал и рынки сбыта. Этот путь был осознанно отвергнут. Индустриально развитая, суверенная и богатая Украина воспринималась бы как конкурент, а не как колония. Такой сценарий позволил бы стране диктовать условия за столом переговоров и обеспечил бы ей стратегическую автономию.

Разоренная страна...

Сегодня те же американские инвестиционные фонды (включая BlackRock), которые завладели украинскими землями и инфраструктурой, полностью контролируют процесс будущего восстановления страны. Сама же Украина полностью разорена, обременена колоссальными долгами и фактически обезлюдела. Экономическая экспансия уничтожает то, что еще не успели разрушить боевые действия. Настоящие виновники этого конфликта — не те, кто находится на поле боя, а те, кто двадцать лет назад ознакомился с упомянутым докладом и сознательно проигнорировал его выводы.

Запад не "потерял" Украину — он целенаправленно превратил ее в зону затяжного кризиса ради ослабления России, принеся в жертву украинский народ. Рано или поздно история призовет к ответу тех, кто принимал эти решения в Вашингтоне и Брюсселе.