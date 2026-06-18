Основатель Amazon создает универсального искусственного инженера для проектирования будущего

Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что его новый стартап в области искусственного интеллекта будет работать над созданием универсального искусственного инженера, согласно сообщениям изданий The New York Times и CNBC.

Стартап под названием Prometheus намерен разрабатывать инженерные инструменты на базе искусственного интеллекта для оказания помощи в проектировании физических изделий.

Впервые издание The New York Times сообщило о проекте Prometheus в ноябре прошлого года, однако теперь Безос раскрывает дополнительные сведения о стартапе после раунда финансирования объемом 12 миллиардов долларов, в результате которого оценка компании достигла 41 миллиарда долларов. Безос занимает должность со-генерального директора Prometheus наряду с Виком Бадаем, который является соучредителем исследовательской группы Verily, ориентированной на сферу здравоохранения, в составе корпорации Alphabet. В настоящее время штат стартапа насчитывает около 150 сотрудников.

Инструменты, которые планирует создать Prometheus, могут способствовать разработке физических изделий в различных отраслях, включая робототехнику, проектирование лекарственных препаратов и промышленное производство, отмечает The New York Times. Компания Blue Origin служит показательным примером предприятия, которое могло бы получить преимущества от инструментов, разрабатываемых Prometheus, сообщил Безос изданию The New York Times. Любая компания, создающая сложные устройства, такие как ракетные двигатели, получила бы существенную выгоду от применения подобных технологий.