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На орбите появятся новые российские «Лучи»: Роскосмос анонсировал модернизацию системы ретрансляции

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Система космической ретрансляции «Луч»
Система космической ретрансляции «Луч».
Источник изображения: РЕШЕТНЕВ/Роскосмос

Планируется запуск двух спутников — «Луч-5ВМ» №2 и №3

Компания «РЕШЕТНЕВ» приступит к созданию модернизированных спутников-ретрансляторов «Луч-5ВМ» №2 и №3 для дальнейшего развития российской системы космической ретрансляции «Луч». Об этом сообщил Роскосмос.

Главным отличием новых аппаратов станет повышенная пропускная способность бортового ретрансляционного комплекса, что позволит увеличить объемы передаваемой информации и повысить эффективность работы системы.

Система «Луч» используется для обеспечения связи и обмена данными с низкоорбитальными космическими аппаратами в режиме реального времени. Она также обеспечивает передачу информации от спутников Росгидромета и прием сигналов аварийных радиобуев.

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