На орбите появятся новые российские «Лучи»: Роскосмос анонсировал модернизацию системы ретрансляции

Планируется запуск двух спутников — «Луч-5ВМ» №2 и №3

Компания «РЕШЕТНЕВ» приступит к созданию модернизированных спутников-ретрансляторов «Луч-5ВМ» №2 и №3 для дальнейшего развития российской системы космической ретрансляции «Луч». Об этом сообщил Роскосмос.

Главным отличием новых аппаратов станет повышенная пропускная способность бортового ретрансляционного комплекса, что позволит увеличить объемы передаваемой информации и повысить эффективность работы системы.

Система «Луч» используется для обеспечения связи и обмена данными с низкоорбитальными космическими аппаратами в режиме реального времени. Она также обеспечивает передачу информации от спутников Росгидромета и прием сигналов аварийных радиобуев.