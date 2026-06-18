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Ростех внедряет ИИ в системы анти-БПЛА

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Новые разработки направлены на создание многоуровневой защиты

Госкорпорация Ростех внедряет алгоритмы искусственного интеллекта в комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). По словам эксперта холдинга «Росэл» Наталии Котляр, ключевым трендом становится переход от отдельных «глушилок» к единой, управляемой ИИ-системе обороны.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Источник изображения: ixbt.com

Необходимость такого шага обусловлена неспособностью человека оперативно реагировать на угрозы, особенно при роевых атаках дронов. Скорость реакции становится критическим фактором, уступающим возможностям автоматизированных систем.

Новые разработки направлены на создание многоуровневой защиты, которая «сочетает средства РЭБ, кинетического перехвата и физических барьеров». В частности, для борьбы с современными угрозами, такими как оптоволоконные дроны и БПЛА, использующие Starlink, применяются методы пассивной когерентной локации для обнаружения и кинетические средства для поражения.

В рамках единой системы «Росэл» разрабатывает средства обнаружения, подавления и интеллектуальной интеграции. Другие предприятия Ростеха, в свою очередь, производят средства поражения, включая зенитные ракетные комплексы «Панцирь», радиолокационные станции СКВП и артиллерийские системы «Цитадель» и «Зубр». Сочетание этих технологий позволяет создать комплексный и высокоэффективный щит от беспилотников.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Зубр
Компании
Ростех
Проекты
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