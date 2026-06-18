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Техкульт

На производстве «Росатома» начали применять пассивные экзоскелеты

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В «Росатоме» приступили к внедрению экзоскелетов

В АО «Хиагда», входящем в Горнорудный дивизион «Росатома», на площадке переработки урановых растворов начали использовать пассивные экзоскелеты. Это позволит ощутимо снизить физическую нагрузку на специалистов, сохранить их здоровье и в целом улучшить условия труда.

Также уточняется, что с помощью вспомогательных экзоскелетов сотрудники предприятия сохраняют работоспособность в течение всей рабочей смены. При этом устройства снижают статическую и динамическую нагрузку на позвоночник и суставы примерно на 70 %, перераспределяя ее на силовые элементы конструкции. По словам генерального директора АО «Хиагда» Анатолия Михайлова, даже такая малая механизация с применением экзоскелетов дает заметный результат: утомляемость работников снижается, а внимание повышается, что напрямую влияет на качество выполняемых работ. Для руководства предприятия важно, чтобы сотрудники чувствовали заботу компании и могли полностью сосредоточиться на работе. Внедрение пассивных экзоскелетов является частью программы компании по расширению роботизации, созданию благоприятной рабочей среды и сохранению здоровья людей. Кроме того, предприятие постепенно модернизирует технологические процессы, повышая их эргономичность и безопасность.

Макс Антонов

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Росатом
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