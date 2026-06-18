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Известия.ru

На «Севмаше» заложили атомный подводный крейсер «Мурманск» проекта «Ясень-М»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске провели торжественную церемонию закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». В церемонии 17 июня приняли участие представители Военно-морского флота (ВМФ), управления Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), промышленности и конструкторского бюро ОСК «Малахит».



Они отметили значимость события для укрепления обороноспособности страны. Закладную доску на секции АПК «Мурманск» установили главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев и генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. Таким образом, дан старт строительству девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта.

«Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения. Они являются современными эффективными морскими боевыми системами, способными решать весь спектр боевых задач ВМФ самостоятельно и в составе разнородных группировок ВМФ практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других», — заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Он добавил, что подводные силы являются важной составляющей ВМФ России, отвечают за безопасность и суверенитет страны. В дальнейшем программы их строительства будут реализовываться и развиваться.

«Убежден, что подводный крейсер «Мурманск» продолжит славную историю города-героя и Северного флота, будет гордостью мурманчан и моряков-подводников. Уверен, что <...> подводная лодка будет построена в срок, с высоким качеством», — отметил Моисеев.

Головная АПЛ проекта «Ясень-М» — «Казань» была передана в состав ВМФ в 2021 году. Далее были построены и вошли в состав флота еще три АПЛ: «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск».

ОСК 10 июня представила на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте макет неатомной подводной лодки «Амур-1650» с вертикальными пусковыми установками и воздухонезависимой энергетической установкой. Там отметили, что «Амур-1650» отличается высокой скрытностью, сниженной шумностью и современным гидроакустическим комплексом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Амур-1650
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
СФ
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