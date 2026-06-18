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Газета.ru

В Словакии начали производство собственных беспилотников

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Флаг Словакии
Флаг Словакии.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА «Новости»

Глава МО Калиняк: в Словакии начался первый этап производства беспилотников

В Словакии стартовал первый этап производства собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, передает газета Pravda.

Глава ведомства уточнил, что в республике начали производить аппараты, которые задействуют патрулировании воздушного пространства, а также FPV-дроны. В будущем Словакия намерена наладить изготовление всех типов беспилотников, отметил министр.

Калиняк добавил, что в стране также ведут работу по созданию средств противовоздушной обороны (ПВО). В вопросе обеспечения охраны воздушного пространства Словакия активно сотрудничает с Польшей, уточнил глава минобороны.

В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность из-за украинских дронов в воздушном пространстве государств-членов НАТО. Глава кабмина задался вопросом, что будут делать страны альянса в том случае, если запущенные дроны будут провокацией, а не случайностью.

Ранее в США заметили рост производства ракет и беспилотников в России.

Александр Афонин

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