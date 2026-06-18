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Страны G7 решили увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных вооружений

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Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Tom Nicholson/ Getty Images

Макрон: страны G7 нарастят поставки Киеву средств ПВО и дальнобойных вооружений

Страны «Большой семерки» (G7) решили нарастить поставки вооружений Украине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, его слова приводит газета Le Figaro.

«Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также дальнобойных вооружений», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Эвиан-ле-Бене.

17 июня военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что по итогам саммита G7 стало ясно, что западные партнеры Украины подготовили совместную большую эскалацию против России. Судя по утечкам в западных СМИ, американцы начинают более активную поддержку Украины, отметил эксперт. В обмен на это Европа окажет помощь Соединенным Штатам в Ормузском проливе своими кораблями.

По данным Кнутова, Соединенные Штаты могут вернуться к поставкам ATACMS, а от европейских союзников Украина сможет получить крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow с дальностью до 500 км (ранее дальность была до 300 км) и ракеты Taurus, которые Германия до этого не поставляла.

До этого президент Украины Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Ранее в России оценили угрозы Киева о производстве 10 млн дронов.

Игорь Рябов

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Страны
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Россия
США
Украина
Франция
Продукция
SCALP
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