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Газета.ru

Нидерланды поставят Украине вооружение на €500 млн

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Флаги Нидерландов и Украины
Флаги Нидерландов и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на €500 млн

Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на €500 млн, половина которого пойдет на закупку БПЛА у предприятий нидерландского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус, передает газета De Telegraaf.

«Противовоздушная оборона для украинцев сейчас важнее, чем когда-либо», — сказала она.

По словам министра, вторая половина пакета — €250 млн — выделена на участие в американской программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), через которую финансируются поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). За счет этих средств планируется приобрести ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для истребителей F-16, а также беспилотные системы. В Нидерландах до этого заявляли, что уже поставили Украине «сотни тысяч дронов».

14 июня руководитель оперативной рабочей группы по вопросам Украины при Министерстве обороны Нидерландов, полковник Симон Вуда заявил, что Нидерланды работают над планом, который позволит «постоянно и непрерывно» поддерживать ВСУ в течение следующих трех лет.

До этого в Минобороны Нидерландов рассказали, что в 2025 году королевство оказало Украине военную помощь на сумму более пяти миллиардов евро. В 2026 году на эти нужды Гаага выделила €3 млрд.

Ранее в Нидерландах указали на риски для страны из-за помощи Украине.

Надежда Корзун

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