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Деловая газета "Взгляд"

Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

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Дрон Falcon
Дрон Falcon.
Источник изображения: © Ростех

Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

Российская госкорпорация привезла на выставку "Национальная безопасность. Беларусь-2026" две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

"Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного", – заявили разработчики.

Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне "Флот-2026" госкорпорация "Ростех" представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

Мария Иванова

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