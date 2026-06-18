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Россия отправит Ирану два десятка вертолетов

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Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости.

Россия подписала контракт с Ираном на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171

Холдинг «Вертолеты России», входящий в структуру Ростеха, подписал документы на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Ирана. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Новые машины планируется использовать для санитарной авиации, перевозки грузов и пассажиров, а также выполнения других социальных и гуманитарных задач.

Генеральный директор холдинга Николай Колесов напомнил, что Иран уже много лет остается одним из партнеров российского вертолетостроения. По его словам, в стране эксплуатируются десятки российских гражданских вертолетов, которые задействованы в различных сферах экономики и помогают выполнять важные общественные задачи.

В компании уточнили, что первые вертолеты по новому контракту планируется передать заказчику в 2027 году.

Ми-171 считается одной из самых востребованных гражданских модификаций семейства Ми-8. Эти машины используются для спасательных операций, медицинской эвакуации, перевозки пассажиров и работы в труднодоступных районах.

Ранее Россия начала поставки Белоруссии модернизированных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350.

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