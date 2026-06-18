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Военное обозрение

Финляндия разрешила ввоз и хранение на территории страны ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО могут ввозить на территорию Финляндии ядерное оружие и хранить его на военных базах финской армии, запрет на это снят депутатами парламента, сообщает местная пресса.

Действовавший почти 40 лет запрет на появление в Финляндии ядерного оружия снят. Депутаты финского парламента поддержали внесенную еще в апреле правительством соответствующую инициативу. За внесение поправок в закон проголосовали 125 депутатов, 61 выступил против, еще 13 не голосовали по причине своего отсутствия на заседании.

Таким образом, решение принято, теперь союзники по НАТО могут в рамках учений или других каких-то мероприятий ввозить в страну ядерное оружие и даже хранить его. В Хельсинки объясняют это необходимостью «обеспечить оборону» страны в рамках сотрудничества с НАТО, да еще и в «непредсказуемой» оперативной обстановке в мире.

Интересно получается, пока Финляндия была нейтральной, границы с Россией были открыты, шел активный обмен туристами и велась торговля. Но как только финны вступили в альянс, сразу же появилась якобы «угроза» со стороны России, на сцену из всех щелей повылазили русофобы, определяющие сегодняшнюю политику Финляндии. Уже дошло до ввоза и хранения ядерного оружия. Следующим шагом станет желание обладать им?

Сегодня граница Финляндии с Россией закрыта, целые приграничные регионы буквально вымерли, потому что нет торговли, нет туристов. Финляндия несет огромные убытки, уровень жизни снижается, но зато вместе с НАТО готовится к отражению мнимой «российской угрозы».

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