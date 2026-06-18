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РИА Новости

Многоцелевая АПЛ "Мурманск" проекта 885 заложена на "Севмаше"

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Подводная лодка "Архангельск" проекта "Ясень-М"
Подводная лодка "Архангельск" проекта "Ясень-М".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МО РФ: многоцелевая АПЛ "Мурманск" проекта 885 заложена на "Севмаше"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Закладка многоцелевой атомной подводной лодки "Мурманск" проекта 885 ("Ясень-М") состоялась на заводе "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ.

"На судостроительном предприятии "Севмаш" состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М". Наименование АПЛ присвоено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала флота Александра Моисеева", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие представители ВМФ, органов власти, управления Объединенной судостроительной корпорации, предприятий промышленности и проектной организации – конструкторского бюро ОСК "Малахит". Закладную доску установили Моисеев и гендиректор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко. Участники церемонии отметили значимость события для укрепления обороноспособности страны.

"Мурманск" - девятый ракетоносец серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". Головная АПЛ – "Казань" – была передана в состав ВМФ в 2021 году. Следом были построены и вошли в состав флота "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". На разных этапах строительства на предприятии сейчас находятся еще несколько атомных подводных крейсеров.

"Сегодня на стапелях легендарного северного машиностроительного предприятия мы закладываем очередную, девятую в серии атомную подводную лодку проекта "Ясень-М". Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта. Они являются современными эффективными морскими боевыми системами, способными решать весь спектр боевых задач Военно-морского флота самостоятельно и в составе разнородных группировок Военно-морского флота практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других", - сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что подводные силы являются важной составляющей ВМФ, безопасности и суверенитета России. "Мы, несомненно, будем реализовывать программы их строительства", - добавил главком.

Подлодки проекта "Ясень-М" обладают пониженным уровнем акустического поля, эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана. Отличаются повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью. В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
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