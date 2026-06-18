Надводный дрон "Кама" сможет работать в связке с БПЛА

На прошедшем в Кронштадте Международном военно-морском салоне "Флот-2026" компания ZALA (входит в концерн "Калашников") впервые представила линейку безэкипажных катеров "Кама". Изделия способны выполнять гидрографические работы, вести экологический контроль, выявляя незаконные сбросы и загрязнения. Также эти надводные дроны могут стать ключевым инструментом для патрулирования, охраны акваторий, проведения аварийно-спасательных операций и доставки грузов.

Как заявляют представители ZALA, "Кама" – это оперативный ответ на современные вызовы, включая защиту морских рубежей.

БЭК "Кама" ZALA

БЭК "Кама" создан как гибкий инструмент решения широкого круга задач. Его можно оснастить разнообразным оборудованием – от лидаров до ночных и тепловизионных камер, а также камер формата FullHD. Благодаря такой комплектации судно способно вести непрерывный онлайн-мониторинг и разведку.

"Эффективность катера заметно возрастает при совместной работе с БВС ZALA Т-16, который выступает в роли ретранслятора и существенно расширяет зону наблюдения, обеспечивая дополнительные возможности контроля над акваторией с воздуха", – добавили представители ZALA.

Автономность БЭК "Кама" достигает 12 часов, скорость – 12 узлов (22,2 км/ч), уверенное удержание позиции сохраняется при волнении до трёх баллов. Максимальная скорость – 30 узлов.

"Кама" способен удаляться на 700 км и нести полезную нагрузку массой 600 кг. Предусмотрен автоматический возврат при потере связи.