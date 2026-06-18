ВМС Украины получили второй тральщик класса Alkmaar из состава ВМС Нидерландов

ЦАМТО, 17 июня. Командование ВМС Украины приняло на вооружение переданный из состава ВМС Нидерландов минный тральщик (M857) Makkum класса Alkmaar, получивший новое наименование "Геническ".

Командующий ВМС Украины вице-адмирал А. Неижпапа объявил о передаче 15 июня после церемонии поднятия на борту судна украинского флага. Место и точная дата церемонии не разглашаются. Передача корабля была осуществлена в рамках Коалиции по развитию потенциала ВМС Украины.

Этот корабль стал пятым построенным на Западе тральщиком, переданным ВС Украины. Ранее Великобритания передала списанные тральщики класса Sandown, получившие наименования (M310) "Чернигов" и (M311) "Черкассы", а Бельгия и Нидерланды – тральщики Narcis и Vlaardingen класса Tripartite/Alkmaar, названные "Мелитополь" и "Мариуполь".

Переданные Украине тральщики остаются в Великобритании. Их перемещение в Черное море невозможно, пока Турция применяет положения Конвенции Монтре, ограничивающие проход принадлежащих воюющим государствам военных кораблей через турецкие проливы. Таким образом, Украина не сможет использовать платформу для поиска мин в Черном море до завершения конфликта. При этом ВМС Украины могут вдали от угроз проводить обучение экипажей.

Как сообщал ЦАМТО, о намерении передать ВМС Украины два тральщика класса Alkmaar власти Нидерландов объявили весной 2023 года.

(M857) Makkum был выведен из боевого состава ВМС Нидерландов в ноябре 2024 года после 40 лет эксплуатации. Перед передачей судно было восстановлено. Украинский экипаж уже прошел обучение на борту судна во Флиссингене.

Тральщик класса Alkmaar (Tripartite) был разработан совместно Бельгией, Францией и Нидерландами. Длина судна составляет 51,5 м, водоизмещение – около 543 т, максимальная скорость – около 13 узлов. Численность экипажа варьируется от 28 до 38 человек. Тральщики ВМС Нидерландов были модернизированы с установкой интегрированной системы противоминной борьбы Atlas Elektronik и размещенной на корпусе ГАС TSM-2022 Mk.3. Они оснащены системой обнаружения и нейтрализации мин SeaFox компании Altas Elektronik и необитаемыми подводными аппаратами Double Eagle компании Saab.