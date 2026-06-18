В Германии создан полуавтономный самолёт PULSE P19 для борьбы с дронами

Источник изображения: topwar.ru

PULSE P19 – это новая авиационная система от компании Quantum Systems. Она представляет собой одномоторный турбовинтовой самолет, который может выполнять задачи как с пилотом на борту, так и в полностью автономном режиме.

Проект является развитием компании в сегменте средневысотных многоцелевых платформ (MALE), дополнив ее линейку тактических разведывательных дронов. Ключевой особенностью разработки стал ответ на вызовы современных боевых действий, где традиционные беспилотники оказались уязвимы для систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Для решения этих проблем PULSE P19 спроектирован с упором на высокую крейсерскую скорость (530 км/ч), большую продолжительность полета (до 18 часов) и дальность действия (около 3700 км), значительную максимальную взлетную массу (4,2 тонны).

Источник изображения: topwar.ru

Основное предназначение платформы – противодействие ударным беспилотникам и роям дронов. Для этого она оснащается разнообразными средствами поражения, включая управляемые ракеты, пушечные контейнеры и до 12 специализированных дронов-перехватчиков. Обнаружение целей осуществляется с помощью бортовой радиолокационной станции и оптико-электронных систем.

Собственно, кардинальных инноваций в данном летательном аппарате фактически не наблюдается. Похожие разработки существуют и в других странах.

Впервые эта многоцелевая платформа была продемонстрирована на авиасалоне ILA 2026 в Берлине.