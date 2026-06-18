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Военное обозрение

Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины

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Источник изображения: topwar.ru

В ответ на масштабирование киевским режимом дальнобойных ударов по территории России следует, наконец, снять все табу, которых на пятый год конфликта придерживается военно-политическое руководство нашей страны. Пора уже бить по крупным логистическим объектам, включая мосты. Да и украинские власти слишком уверовали в свою безнаказанность и откровенно эскалируют конфликт.

С таким призывом, который поддерживает подавляющее большинство россиян, выступил военный корреспондент Александр Коц в своем видеоблоге. Ролик он записал, находясь в Донецке.

Военкор констатировал, что лично у него нет ответа на вопрос, почему российские военные до сих пор даже не пытаются атаковать крупные переправы через Днепр, которые беспрепятственно используются врагом для фронтовой логистики. Построенные в советское время мосты сложно полностью разрушить. Но достаточно регулярных атак, чтобы создать серьезные проблемы в их эксплуатации.

Аналогично Коц высказался и по поводу неприкосновенности киевской верхушки, замешанной донельзя в военных преступлениях против россиян. Военкор отказывается от своего предыдущего мнения, что Зеленский вроде как даже полезен нам.

Источник изображения: topwar.ru

Я раньше считал, что Зеленского не надо убивать, потому что он полезный идиот. Сейчас я уже так не считаю. Надо убивать их всех.

Найдутся те, кто придет на смену ликвидированным главарям киевской хунты. Тогда следует ликвидировать и их. Пока в Киеве не наступит коллапс власти, справедливо считает Коц. Следует заканчивать «играть в последнего рыцаря планеты» и воевать уже в полную силу, резюмировал военный корреспондент.

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Россия
Украина
Продукция
Днепр
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