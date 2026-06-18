Textron Systems начинает сборку ББМ MSFV для ВС Украины

ЦАМТО, 17 июня. Американская компания Textron Systems 12 июня официально объявила, что возобновила на своем предприятии в Слайделле (шт.Луизиана) производство ББМ MSFV (Mobile Strike Force Vehicles) с целью их поставки ВС Украины.

После нескольких месяцев интенсивных работ производственная линия была вновь запущена для выполнения полученного в 2025 году заказа. В настоящее время серийное производство MSFV уже началось.

Как сообщал ЦАМТО, 25 сентября 2025 года Министерство обороны США объявило о подписании с Textron Systems Corp. в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины на 2024 ф.г." соглашения на поставку до 65 дополнительных бронемашин MSFV. Стоимость заказа составила 163,378 млн. долл. Как ожидается, работы будут выполнены к 30 ноября 2028 года.

Покупка была реализована по результатам тендера на поставку 65 бронемашин MSFV. К установленному на 4 сентября 2025 года крайнему сроку заявку подала только Textron Systems Corp.

Для выполнения контракта Textron Systems должна была восстановить закрытую в 2019 году производственную линию ББМ MSFV.

ББМ, получившая обозначение MSFV, разработана на базе проекта испытанной в боевых условиях бронемашины COMMANDO Select / M-1117 ASV.

Масса ББМ составляет 18,1 т, экипаж – три человека. Бронемашина рассчитана на перевозку семи человек десанта. На крыше боевого отделения может быть установлен ДУМВ или турель с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами либо 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах.