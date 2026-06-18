Войти
ЦАМТО

Textron Systems начинает сборку ББМ MSFV для ВС Украины

179
0
0
MSFV
MSFV (Mobile Strike Force Vehicles). Источник: usarmy.vo.llnwd.net.

ЦАМТО, 17 июня. Американская компания Textron Systems 12 июня официально объявила, что возобновила на своем предприятии в Слайделле (шт.Луизиана) производство ББМ MSFV (Mobile Strike Force Vehicles) с целью их поставки ВС Украины.

После нескольких месяцев интенсивных работ производственная линия была вновь запущена для выполнения полученного в 2025 году заказа. В настоящее время серийное производство MSFV уже началось.

Как сообщал ЦАМТО, 25 сентября 2025 года Министерство обороны США объявило о подписании с Textron Systems Corp. в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины на 2024 ф.г." соглашения на поставку до 65 дополнительных бронемашин MSFV. Стоимость заказа составила 163,378 млн. долл. Как ожидается, работы будут выполнены к 30 ноября 2028 года.

Покупка была реализована по результатам тендера на поставку 65 бронемашин MSFV. К установленному на 4 сентября 2025 года крайнему сроку заявку подала только Textron Systems Corp.

Для выполнения контракта Textron Systems должна была восстановить закрытую в 2019 году производственную линию ББМ MSFV.

ББМ, получившая обозначение MSFV, разработана на базе проекта испытанной в боевых условиях бронемашины COMMANDO Select / M-1117 ASV.

Масса ББМ составляет 18,1 т, экипаж – три человека. Бронемашина рассчитана на перевозку семи человек десанта. На крыше боевого отделения может быть установлен ДУМВ или турель с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами либо 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту экипажа от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Textron
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 02:31
  • 16086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы