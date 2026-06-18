Россия начала поставки Белоруссии модернизированных версий БЛА Supercam S350

ЦАМТО 17 июня. Группа компаний "Беспилотные системы" начала поставки Белоруссии модернизированных версий беспилотников-разведчиков Supercam S350, в том числе с мобильными пунктами управления на базе пикапов.

Об этом сообщили ТАСС в "Беспилотных системах" на полях выставки "Национальная безопасность. Беларусь-2026".

"Со стороны силовых структур Белоруссии интерес к продукции марки Supercam очень заметный – помимо многолетнего доверия к нашему флагману Supercam S350 большой интерес вызвала его модернизированная версия. И поставки Минску "Суперкамов" нового поколения уже начались, в том числе и версия мобильного комплекса с пикапом", – сказала представитель компании.

Ранее в "Беспилотных системах" сообщили ТАСС, что группа компаний на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026" среди прочего покажет передвижной пункт управления беспилотными авиационными комплексами Supercam.