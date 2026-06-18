MWM: Фрегат «Адмирал Григорович» подходит для решения задач сопровождения

Российский фрегат «Адмирал Григорович» подходит для решения рутинных задач сопровождения, патрулирования и регионального присутствия. Боеспособность корабля оценил Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал отмечает, что другой российский корабль — фрегат «Адмирал Горшков» — имеет более совершенные конструкцию, вооружение, системы противовоздушной обороны и сетецентрические возможности. Издание напоминает, что «Адмирал Григорович» появился из-за затягивания сроков сдачи кораблей типа «Адмирал Горшков».

«Тем не менее его меньшая сложность конструкции и требования к техническому обслуживанию упрощают производство и эксплуатацию, что имеет решающее значение из-за серьезных ограничений, с которыми столкнулся постсоветский российский оборонный сектор», — пишет MWM.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш.