Новейшие голландские подлодки вооружат французскими торпедами F21

Во вторник, 16 июня, Минобороны Нидерландов и французская компания Naval Group подписали контракт на поставку тяжелых 533-мм торпед нового поколения F21 для оснащения будущих дизель-электрических подлодок класса "Орка". Как отмечает Naval News, таким образом среди стран НАТО голландский флот стал первым иностранным заказчиком этих боеприпасов.

"Для нас большая честь, что торпеда F21 выбрана в качестве одного из основных видов вооружения для подводных лодок класса "Орка". Этот контракт укрепляет наше стратегическое партнерство, и мы с нетерпением ждем следующих этапов нашего сотрудничества", – заявил глава Naval Group Пьер-Эрик Поммелле.

Тяжелая торпеда F21, Франция NHmilitary.weebly.com

Со стороны заказчика подпись под документом поставил глава Командования материально-технического обеспечения и информационных технологий (COMMIT) Королевского военно-морского флота Нидерландов вице-адмирал Ян-Виллем Хартман, который отметил, что оснащение субмарин класса "Орка" торпедами F21 повысит возможности национальных военно-морских сил.

Торпеда F21 прошла квалификацию в 2019 году и в настоящее время включена в арсенал атомных подлодок ВМС Франции. Кроме того, ими вооружают новые дизель-электрические субмарины класса "Риачуэло", которые строятся для бразильского флота.

По заверениям Naval Group, F21 обладает исключительными характеристиками, отвечающими строгим требованиям французского флота. Боеприпас отличают усовершенствованный режим самоуправления, способность действовать на мелководье и в закрытых акваториях.

F21 имеет стандартный диаметр 533 мм, длина – 6 метров, масса – 1550 кг. Торпеда развивает скорость более 50 узлов, дальность применения превышает 27 морских миль (50 км). Рабочая глубина – до 500 метров.

Торпеда изначально управляется по оптоволокну, а затем использует акустическое самонаведение. Ее электродвигатель приводится в действие батареей на основе соединения оксида серебра и алюминия.

Решение о вооружении новых голландских подлодок торпедой F21 совершенно ожидаемо, поскольку еще в середине марта 2024 года Нидерланды выбрали французскую Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ нового поколения класса "Орка". Сделку оформили в сентябре того же года.

В мае 2025 года стало известно, что Нидерланды отказались от идеи интеграции в состав вооружения подлодок класса "Орка" американских крылатых ракет "Томагавк" из-за непомерно высоких финансовых затрат и времени, которое потребуется для возобновления производства модификации боеприпаса, запускаемой из торпедных аппаратов. Альтернативным решением может стать крылатая ракета MdCN от европейской компании MBDA, которой вооружаются французские многоцелевые АПЛ типа "Барракуда", на базе которых и проектируются субмарины для голландских ВМС.

поставка головной подлодки класса "Орка" запланирована на 2033 год.