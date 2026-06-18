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Военное обозрение

Трамп обещал «подумать» над открытием производства ракет к Patriot в Европе

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Источник изображения: topwar.ru

Группа поддержки Украины в ходе саммита G7 пыталась выпросить у Трампа разрешение на производство ракет к системам Patriot на территории Европы, но получила лишь обещание «подумать» над этим вопросом, сообщает украинская пресса.

Европейские союзники решили поддержать Зеленского в его требованиях к Трампу по поставкам зенитных ракет к американским ЗРК Patriot, а также их производству на европейской территории. Сам Зеленский еще перед отъездом во Францию заявлял, что это один из трех главных вопросов, который он обязательно задаст Трампу. Два других — это усиление санкций против России и возобновление финансирования Украины американцами.

Неизвестно, поднимал ли Зеленский вопрос по ракетам во время короткой встречи с Трампом, но вот его группа поддержки из Мерца, Макрона и Стармера выступила за организацию лицензионного производства ракет в Европе. Они попытались получить на это разрешение, но Трамп не дал утвердительного ответа, хотя обещал «подумать» и дать ответ в «будущем».

Пока же по итогам саммита принято решение увеличить военную помощь Украине, в том числе в вопросе систем ПВО. Возможно, что какие-то изменения будут известны сегодня после второй встречи Трампа с Зеленским.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
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