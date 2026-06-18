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Франции предложили временную замену танку Leclerc

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Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

TWZ: Компания KNDS предложила Франции временную замену танку Leclerc

Компания KNDS предложила Франции танк CAPacité INTérmédiaire (CAPINT) — «Временная возможность» — временную замену боевой машине Leclerc, пишет TWZ.

Боевая машина представлена на выставке Eurosatory под Парижем. По задумке франко-немецкой компании KNDS, CAPINT может заменить французские Leclerc до тех пор, пока не будет создан Main Ground Combat System (MGCS) — будущий основной боевой танк Франции и Германии, который может поступить на вооружение к середине 2040-х годов.

Конструктивно CAPINT представляет собой гибрид действующих французского и германского танков. «Это будет сочетание французской башни и основного орудия на корпусе немецкого танка Leopard 2, который уже находится в производстве для различных заказчиков», — говорится в публикации.

Завершить создание CAPINT планируется в 2030 году. Если Франция примет решение принять на вооружение данную боевую машину, сделать это можно будет в 2035 году.

Также на выставке Eurosatory компания Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) представила демонстратор танка New Main Battle Tank (NMBT) для итальянской армии, который использует платформу Leopard 2.

Ранее портал Defense News заметил, что французская армия представила модернизированный танк Leclerc XLR с «мангалом» для защиты от дронов.

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Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Leonardo
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