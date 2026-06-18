ВВС США раскрыли подробности о разбившемся B-52

TWZ: Разбившийся бомбардировщик B-52 проходил испытания с новым радаром

Недавно разбившийся в штате Калифорния стратегический бомбардировщик B-52 проходил испытания с новым радаром с активной фазированной антенной решеткой AN/APQ-188. Об этом сообщает TWZ.

«Это был бомбардировщик B-52, выполнявший первый взлет в рамках программы модернизации радиолокационной станции», — сказал полковник Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймс Хейс.

Компания Boeing — производитель самолета — подтвердила изданию, что на борту B-52 находились два ее сотрудника.

Ранее TWZ сообщило, что на вооружении ВВС США осталось 75 стратегических бомбардировщиков B-52.

15 июня в штате Калифорния потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52. На борту самолета находились восемь человек, им не удалось спастись.