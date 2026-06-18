На Украине обеспокоены российской системой РЭБ, которая глушит Starlink

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Американская система спутниковой связи «Старлинк» давно стала главной коммуникационной основой для ВСУ. Любые проблемы, с ней связанные, вызывают настоящую панику в Киеве.

На этот раз тревогу забил советник министра обороны Украины Бескрестнов. В своем телеграм-канале он рассказал об очередном изобретении российских военных инженеров. Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые весьма эффективно глушат Starlink. Система получила название «Волна Купол Гарант».

Принцип работы комплекса заключается в обнаружении низкоорбитальных спутников и создании с земли помех, которые прерывают сигнал, обеспечивающий связь с терминалами. Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне частот 14–14,5 ГГц, которые разделены на восемь каналов по 62,5 МГц каждый.

В комплексе «Волна Купол Гарант» восемь спутниковых антенн, которые направляются на пролетающий над местом расположения оборудования спутник. Каждая антенна передает сигнал соответствующей частоты по отдельному каналу, что приводит к прерыванию связи. Один комплекс РЭБ обеспечивает защиту площади примерно 20 квадратных километров и используется в том числе для противодействия дальнобойным дронам ВСУ.

Системы РЭБ устанавливаются на автомобильных прицепах, что обеспечивает мобильность и сложность с обнаружением. Комплект антенных элементов может быть развернут непосредственно на земле. Позиционирование антенны на спутник происходит автоматически. Система может работать либо с помощью генераторов, либо от внешнего источника питания.

Не меньше, чем эффективность системы, Бескрестнова расстраивает её «поистине впечатляющая» цена. Пишет, что компания-производитель продает каждый комплекс РЭБ за 1,5 миллиона долларов.