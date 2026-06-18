Войти
Военное обозрение

Европейская MBDA поможет Украине разработать «Нептун-2» для ударов по России

184
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина получит помощь в разработке новой ракеты, способной поражать цели в глубине России. Меморандум о возможном сотрудничестве подписали европейская компания MBDA и конструкторское бюро «Луч».

Как пишет украинская пресса, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем компания MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) поможет украинским специалистам модернизировать противокорабельную ракету «Нептун» таким образом, чтобы из нее получился новый ракетный комплекс с увеличенной дальностью поражения, условно названный «Нептун-2». Также рассматриваются и другие варианты ракеты.

Сделка будет сосредоточена на дальнейшем развитии крылатой ракеты «Нептун». КБ «Луч» и MBDA будут внедрять революционные инновации для развития возможностей глубокого удара для «Нептун-2», одновременно развивая стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.

По мнению экспертов, привлечение европейского разработчика ракет для реализации украинских ракетных программ позволит Киеву получить доступ к европейским технологиям и производственным возможностям.

Источник изображения: topwar.ru

В самой MBDA подписание меморандума назвали «вкладом» в поддержку Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Луч КБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 02:31
  • 16086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы