Европейская MBDA поможет Украине разработать «Нептун-2» для ударов по России

Источник изображения: topwar.ru

Украина получит помощь в разработке новой ракеты, способной поражать цели в глубине России. Меморандум о возможном сотрудничестве подписали европейская компания MBDA и конструкторское бюро «Луч».

Как пишет украинская пресса, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем компания MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) поможет украинским специалистам модернизировать противокорабельную ракету «Нептун» таким образом, чтобы из нее получился новый ракетный комплекс с увеличенной дальностью поражения, условно названный «Нептун-2». Также рассматриваются и другие варианты ракеты.

Сделка будет сосредоточена на дальнейшем развитии крылатой ракеты «Нептун». КБ «Луч» и MBDA будут внедрять революционные инновации для развития возможностей глубокого удара для «Нептун-2», одновременно развивая стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.

По мнению экспертов, привлечение европейского разработчика ракет для реализации украинских ракетных программ позволит Киеву получить доступ к европейским технологиям и производственным возможностям.

Источник изображения: topwar.ru

В самой MBDA подписание меморандума назвали «вкладом» в поддержку Украины.