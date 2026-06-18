Компания Saab поставит ПТРК NLAW ВС Франции

ЦАМТО, 17 июня. Компания Saab 16 июня объявила о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции контракта на поставку легких противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Стоимость заказа не раскрывается. Поставки должны быть выполнены в течение 2026-2030 гг. Комплект поставки включает как сами ПТРК NLAW, так и тренажеры для обучения стрельбе в помещениях и на открытом воздухе.

Соглашение содержит опционы, позволяющие ВС Франции разместить дополнительные заказы на поставку NLAW.

Как сообщал ЦАМТО, ПТРК NLAW предназначен для поражения современной бронетанковой техники, небронированных машин, укрепленных сооружений и низколетящих вертолетов противника.

Комплекс NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), использующий боеприпасы класса "выстрелил-и-забыл", переносится и применяется одним военнослужащим.

Масса ПТРК – 12,5 кг, длина ПУ – 1,016 мм, калибр ракеты – 115 мм, калибр головной части – 150 мм. Заявленная эффективная дальность поражения стационарной цели – от 20 до 800 м, движущейся – до 600 м, бронепробиваемость – 500 мм.

В зависимости от выбранного режима поражение осуществляется как во фронтальную проекцию, так и в слабозащищенную верхнюю при пролете над целью. Для стрельбы по движущимся целям наведение осуществляется по прогнозируемой линии визирования PLOS (Predicted Line Of Sight).

Комплексы NLAW поставлены ВС Швеции, Великобритании и Финляндии. Переданные ПТРК также активно применяются ВС Украины по бронетехнике ВС РФ.