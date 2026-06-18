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В Европе представили «аналог Tomahawk»

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Фото: Alice Sacco / Reuters
Фото: Alice Sacco / Reuters.

В Европе представили крылатую ракету наземного базирования LCM

Европейское предприятие MBDA представило перспективную крылатую ракету наземного базирования Land Cruise Missile (LCM), которую позиционируют как аналог американской Tomahawk. Об этом пишет Defense News.

LCM показали на выставке Eurosatory в Париже. Изделие, которое является модификацией морской Naval Cruise Missile (NCM), планируют вывести на рынок к 2030 году. Представитель MBDA Софи Бурдэ отметила, что LCM будет обладать большей дальностью, сниженной заметностью и улучшенной помехоустойчивостью.

Как пишет издание, Европе не хватает оружия для дальнобойных ударов, которое может обеспечить «сдерживание путем создания угрозы российским активам». Этот пробел пытаются восполнить в рамках новых программ, вроде European Long-Range Strike Approach (ELSA).

По словам Бурдэ, MBDA продвигает новую ракету в рамках программы ELSA — несколько стран проявили интерес к LCM. Также компания ведет переговоры с генеральной дирекцией по вооружению Минобороны Франции. MBDA планирует в этом году подписать контракт на выпуск первой партии ракет.

NCM, которая легла в основу LCM, является модификацией ракеты SCALP-EG. Изделие с дальностью около тысячи километров несет боевую часть весом 250 килограммов.

Ранее в июне стало известно, что российские крылатые ракеты «Калибр» получили блоки отстрела ловушек для защиты от перехвата.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Калибр КР
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