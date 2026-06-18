Войти
Военное обозрение

Новое оснащение для бригад ЕС: представлена гусеничная платформа A2CS

182
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Итало-немецкий консорциум Leonardo Rheinmetall Military Vehicles представил на выставке Eurosatory 2026 в Париже гусеничную платформу Army Armored Combat System (A2CS). Она призвана стать основой для нового семейства бронемашин различного функционала, предназначенных для оснащения тяжёлых бригад ЕС.

В этот ряд входят БМП с 30-мм пушкой, средний танк со 120-мм орудием (установленным в боевом модуле Hitfact от Leonardo), самоходный миномёт со 120-мм комплексом NEMO от финской Patria, ЗСУ с 30-мм зенитным модулем Skyranger 30 от Rheinmetall, КШМ, машина МТО, техника для медицинской эвакуации. В западной прессе отмечается по этому поводу:

Основная концепция A2CS состоит в замене разрозненных парков техники европейских армий общей гусеничной конструкцией, способной выполнять основные боевые и вспомогательные функции современной бронетанковой бригады.

Всего для нужд итальянской армии запланировано производство 1050 единиц в 16 различных модификациях. В основе этого обширного семейства бронемашин лежит немецкая гусеничная платформа Lynx KF41 от Rheinmetall, глубоко адаптированная под итальянские цифровые стандарты боевого управления и оснащённая башнями от Leonardo.

В конфигурации тяжёлой БМП, получившей обозначение A2CS Combat, машина вооружена 30-мм автоматической пушкой X-Gun от Leonardo, 7,62-мм спаренным пулемётом, ПУ для ПТУР Spike и 12,7-мм дистанционно управляемой боевой станцией. Экипаж составляют 3 чел., десант до 8 бойцов.

В целом платформа оснащена дизельным двигателем Liebherr на 1140 л. с. (850 кВт), способным развивать скорость по дороге до 70 км/ч. При этом машина имеет высокую проходимость и устойчивость на пересечённой местности, а также характеризуется сниженной вибрацией. Запас хода до 500 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град РСЗО
Компании
Leonardo
Patria
Rheinmetall
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 02:31
  • 16086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы