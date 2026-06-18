«Калашников» покажет используемые в зоне СВО СВ-98 в Минске

«Калашников» покажет винтовки СВЧ и СВ-98 на выставке в Минске

Концерн «Калашников» представит современную линейку стрелкового оружия, включая снайперские винтовки, на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«В сегменте снайперского оружия "Калашников" покажет 7,62-миллиметровую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) и 7,62-миллиметровую снайперскую винтовку СВ-98, которые эффективно используются в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Кроме того, концерн продемонстрирует линейку автоматов Калашникова, включая укороченные АК-12К и АК-15К, а также малогабаритные АК-12СК и АК-15СК. Посетители выставки увидят пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и пистолеты Лебедева — компактный ПЛК, модульные МПЛ и МПЛ1.

В марте стало известно, что СВЧ приняли на вооружение органов внутренних дел России. Винтовка под патрон 7,62х54 миллиметра предназначена для поражения целей на дальности до тысячи метров.