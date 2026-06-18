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Военное обозрение

Отказ от HIMARS: Франция закупает РСЗО Thundart

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Источник изображения: topwar.ru

Основной реактивной артиллерии французской армии являлись американские РСЗО M270 MLRS. Изначально войска располагали 57 ПУ. После подписания конвенции о запрете кассетных боеприпасов в 2008 году Париж решил не модернизировать весь парк, а усовершенствовать до нового собственного стандарта LRU всего 13 установок, которые получили возможность применять 227-мм ракеты M31 с GPS-наведением. Остальные машины списали или отправили на базы хранения.

В период с 2022 по 2024 год Франция в рамках военной помощи передала ВСУ 4 установки LRU, в результате чего у армии осталось всего 9 машин. Все они сосредоточены в составе 1-го артполка. По этому поводу в командовании отмечали:

Этих систем критически мало для современных масштабов боевых действий.

К тому же к 2027 году оставшиеся 9 установок LRU исчерпают свой физический ресурс. В связи с этим Франция в 2023 году запустила программу по их замене, причём на собственную дальнобойную систему. На проходящей сейчас в Париже оборонной выставке победителем конкурса был объявлен проект Thundart от консорциума Safran и MBDA. Минобороны планирует закупить до 26 новых ПУ к 2030 году и до 52 к 2035 году. Тем самым Франция отказалась от предложения американского концерна Lockheed Martin, который обещал поставить M142 HIMARS армии всего через 18 месяцев после подписания контракта.

Источник изображения: topwar.ru

В апреле 2026 года MBDA, комментируя первые испытания своей ракеты Thundart (всё ещё находящейся в разработке), заявила, что она продемонстрировала «надёжность и характеристики, превосходящие ожидания». Ракета, имеющая дальность до 150 км (вместо 70 км у M31), снаряжена БЧ массой 100 кг (90 кг у M31). Она оснащена двигательной установкой от компании Roxel и модулем наведения AASM от Safran (обе – французские).

Источник изображения: topwar.ru

Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой Scania France 8х8, способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км/ч с запасом хода до 600 км, что позволит быстро развёртывать ПУ и оперативно менять позицию.

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Страны
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Франция
Продукция
HIMARS
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MBDA
Safran
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