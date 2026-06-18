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Военное обозрение

Хлопок вместо грохота: экспериментальный самолёт NASA X-59 перешёл на сверхзвук

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Источник изображения: topwar.ru

Экспериментальный самолёт X-59 с 14-метровым носом впервые совершил полёт на сверхзвуковой скорости. Он разрабатывается Skunk Works – секретным подразделением перспективных разработок концерна Lockheed Martin – по заказу NASA в рамках миссии Quesst.

Новая машина призвана доказать возможность «тихого сверхзвукового полёта». Уникальная геометрия планера позволяет снизить оглушительный звуковой удар (грохот при преодолении звукового барьера) до едва заметного «тихого хлопка», сравнимого по громкости с захлопыванием двери автомобиля (около 75 дБ против 105 дБ у легендарного Concorde).

X-59 проходит активную фазу лётных испытаний. В октябре 2025 года он совершил первый полёт, который проходил на дозвуковой скорости (около 370 км/ч). 5 июня 2026 года машина впервые успешно преодолела звуковой барьер, разогнавшись до скорости 1,1 Мах (около 1147 км/ч). 12 июня X-59 достиг своей целевой скорости 1,4 Мах (1487 км/ч) на высоте 16,7 тыс. м.

Изделие имеет аномально длинный нос: передний обтекатель занимает почти треть всей длины машины, составляющей около 9 м. Данная конструкция призвана рассеивать ударные волны, не давая им сливаться в единый мощный звуковой импульс.

Источник изображения: topwar.ru

Из-за огромного носа вместо классического остекления кабины используется система eXternal Vision System (XVS) – экран сверхвысокого разрешения, на который выводится картинка с внешних 4K-камер, совмещённая с графикой ландшафта.

Интерфейс в кабине пилота:

Источник изображения: topwar.ru

Единственный двигатель General Electric F414-GE-100 установлен в верхней части фюзеляжа, чтобы звуковые волны от него уходили вверх, а не к земле.

С 1973 года в США и многих других странах законодательно запрещены коммерческие сверхзвуковые полёты над сушей из-за разрушительного звукового удара, который выбивал стёкла и пугал людей. После завершения технических испытаний NASA планирует в конце этого года запустить серию полётов над американскими городами. На основе результатов этих тестов международные авиационные регуляторы смогут изменить законы и разрешить постройку нового поколения гражданских пассажирских сверхзвуковых лайнеров.

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Страны
США
Продукция
Х-59
Компании
General Electric
Lockheed-Martin
NASA
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