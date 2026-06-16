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Военное обозрение

Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Дональд Трамп урегулировал еще один конфликт и теперь намерен заняться вопросом завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Трамп прибыл во Францию для участия в саммите «Большой семерки». Во время встречи с Макроном в присутствии журналистов президент США заявил, что после подписания мирного соглашения с Ираном у него появилось время заняться Украиной. Так что в ближайшие дни и недели он сосредоточиться на украинском вопросе.

По словам Трампа, он провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным и пришел к выводу, что Киев и Москва открыты к диалогу и поиску решений. Поэтому он посмотрит, что в этом вопросе можно будет сделать. В то же время Трамп не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он встречаться с Зеленским во время саммита. Ранее американская пресса утверждала, что в планах президента такого пункта нет.

Вчера у меня состоялись очень хорошие разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Действительно так считаю. Я думаю, что оба открыты для этого. Поэтому теперь, когда этот вопрос завершён, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца.

Между тем, как сообщают европейские медиа, Макрон, Зеленский и остальная европейская шушера намерены уговорить Трампа пересмотреть итоги встречи в Анкоридже в пользу Киева. А лучше всего вообще поддержать Украину финансово и поставками вооружений. Что из этого получится, узнаем в ближайшее время.

В Москве, в свою очередь, заявили, что США до сих пор не выполнили свою часть договоренностей по Украине. На сегодняшний день результатов нет, одни обещания.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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