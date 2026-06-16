Politico: Украина попросит дополнительные $20 млрд на встрече в "Раммштайн"

Украина планирует попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов на встрече в "Раммштайн", пишет Politico. По словам анонимного источника, это нужно, чтобы заставить Россию "гореть еще сильнее". Остается только гадать, как спонсоры это воспримут.

Вероника Мелкозерова

Украина намерена собрать эти деньги к саммиту НАТО в Анкаре, утверждая, что иначе Россия может вновь перехватить инициативу.

Киев выпрашивает у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить временное преимущество на поле боя, якобы полученное над Россией. Об этом сообщил американскому изданию POLITICO высокопоставленный представитель украинского оборонного ведомства.

"Все видят, что Россия горит, а мы хотим, чтобы она горела еще сильнее (не вполне ясно, что анонимный источник имеет в виду — прим. ИноСМИ). Но для этого нам нужны деньги", — заявил источник на условиях анонимности.

Запрос на 20 миллиардов долларов будет озвучен 18 июня на очередной встрече Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". В рамках этой коалиции союзники координируют финансовую и военную помощь Киеву.

Как сообщили осведомленные источники, вопрос о дополнительном финансировании был поднят министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими представителями правительства страны в ходе серии встреч с делегациями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

По словам вышеупомянутого чиновника, каждого из союзников попросят выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы выйти на общую сумму в 20 миллиардов. "Это может быть как прямая помощь, так и кредит", — добавил он.

Помощь Украине станет одной из ключевых тем июльского саммита лидеров НАТО в Анкаре, на полях которого ожидается участие Владимира Зеленского.

Оборонный бюджет Киева на этот год запланирован в размере 4,4 триллиона гривен (85 миллиардов евро). Запрошенные 20 миллиардов долларов пойдут сверх этой суммы.

Страна тратит на оборону около 40% ВВП — это самый высокий показатель в мире.

По данным Министерства обороны Украины, страны-партнеры уже обязались предоставить в этом году военную помощь в размере 38 миллиардов долларов. Дополнительные 20 миллиардов приблизят Украину к целевому показателю в 60 миллиардов двусторонней помощи, установленному генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Если средства удастся получить, Украина направит их на системы ПВО, расширение взносов в Приоритетный список потребностей Украины — программу НАТО, в рамках которой союзники закупают для Киева вооружения у США, — а также на наращивание закупок беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, систем большой дальности и прямые закупки у украинских оборонных предприятий.

Дополнительное финансирование предполагается использовать для продолжения все более разрушительных ударов по России.

Киев резко нарастил свои возможности в области беспилотных и ракетных технологий и в последние месяцы развернул многоуровневую кампанию: от дронов малой дальности, превративших линию фронта в запретную зону, до беспилотников среднего радиуса действия, которые обрушиваются на российскую логистику и транспортные сети. Это порождает перебои с поставками топлива и предметов снабжения (Министерство обороны не подтверждает эту информацию — прим. ИноСМИ). Дроны и ракеты атакуют города в глубоком тылу России, поражают заводы, нефтеперерабатывающие предприятия, порты и другие стратегические объекты.

"Беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от поддержки боевых подразделений на линии фронта до поражения важных военных объектов РФ за сотни километров от границы Украины", — написал Владимир Зеленский в социальных сетях в четверг, 11 июня (пассаж Зеленского, очевидно, не соответствует действительности — прим. ИноСМИ).

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что помощь ключевых союзников, таких как Германия, Норвегия и Нидерланды, помогла изменить динамику конфликта.

Атаки Украины побудили Владимира Путина призвать к укреплению противовоздушной обороны.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила призывы Украины к увеличению финансовой помощи: "Каждый раз одна и та же старая песня: „Киеву нужно больше денег“. Если кому-то понадобится проиллюстрировать термин „политический саморазрушительный акт“, то это лучший пример".

Украина стремится наращивать темпы противостояния с Россией, пока Москва не сумела вновь склонить чашу весов в свою пользу.

"Окно возможностей имеет свойство закрываться, — предупредил высокопоставленный источник. — Россия действует быстро и изобретательно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы рискуем упустить единственный реальный шанс завершить этот конфликт реальными переговорами. А если Россия изобретет собственные ударные беспилотники среднего радиуса действия — это станет для нас катастрофой".