Войти
Ростех

«Рособоронэкспорт» обсудит сотрудничество по новейшим разработкам на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026»

452
0
0
«Рособоронэкспорт» обсудит сотрудничество по новейшим разработкам на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026»
«Рособоронэкспорт» обсудит сотрудничество по новейшим разработкам на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026».
Источник изображения: «Рособоронэкспорт»

Международная выставка пройдет с 17 по 19 июня в Минске

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на III Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня в Минске.

Организаторами выставки выступают Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь и Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо»

«„Рособоронэкспорт“ отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, а также продемонстрируем партнерам новейшие российские разработки, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам», — сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В экспозиции «Рособоронэкспорта» будут представлены российские разработки в области обеспечения безопасности государства и общества. Основные акценты сделаны на достижениях оборонно-промышленного комплекса страны в области беспилотных технологий, средств оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности«.

В составе единой российской экспозиции в выставке также примут участие входящие в Госкорпорацию Ростех холдинги, в том числе «Росэл», концерн «Калашников» и другие.

На своем стенде «Рособоронэкспорт» презентует наиболее востребованные на мировом рынке барражирующие боеприпасы и разведывательные БпЛА. Среди них — комплекс «Ланцет-Э» от ZALA, состоящий из разведывательного беспилотника и двух барражирующих боеприпасов, разведывательный БпЛА «СКАТ 350М», барражирующий боеприпас «КУБ-2Э» и переносная разведывательно-ударная система контейнерного размещения «РУС-ПЭ» производства концерна «Калашников», разведывательный БпЛА С350М-Э от Ростеха.

В зоне стрелкового оружия представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, малогабаритный автомат АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, 9-мм пистолеты Лебедева, карабины на платформе AR и специальные оптико-электронные приборы. Кроме того, посетителям стенда будет презентован новейший снайперский комплекс Specter.

Для оснащения сотрудников правоохранительных органов «Рособоронэкспорт» предложит различные варианты экипировки, в том числе модульную разгрузочную систему МРС 2.0, бронежилет с положительной плавучестью «Нептун», модульный бронежилет «Баклер», баллистический шлем «АРК», активные наушники Base, гарнитуру Echo PRO. Сотрудникам спецподразделений компания представит переносные детекторы взрывчатых веществ и металла, а также радар-обнаружитель объектов за препятствиями.

Кроме того, на стенде компания экспонирует российские системы кибербезопасности с интегрированными элементами искусственного интеллекта. Они предназначены как для мониторинга и анализа открытых источников для определения рисков и угроз государственной безопасности, так и для противодействия кибератакам на цифровую инфраструктуру.

В рамках выставки делегация «Рособоронэкспорта» проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур и оборонной промышленности Республики Беларусь, государств-членов СНГ и других дружественных России стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 10:06
  • 16085
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы
  • 15.06 16:14
  • 2
Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий
  • 15.06 10:29
  • 4
Про 64 часа новых полетов МС-21-310 и про загруженность авиазаводов в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре
  • 15.06 06:46
  • 1
Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
  • 15.06 06:34
  • 1
Маневр российских спутников сочли новым вызовом для НАТО и Украины
  • 14.06 21:30
  • 0
Комментарий к "Глубинный оскал: какое новое оружие получит АПЛ «Леопард»"
  • 14.06 17:54
  • 2
Делегация РФ: главными спонсорами убийства россиян стали члены "коалиции дронов"
  • 14.06 17:48
  • 2
Конец «Герани»: почему 90% дронов больше не долетают до цели?
  • 14.06 07:30
  • 0
Чем должна ответить РФ на возможное усиление украинской ПВО/ПРО за счет SAMP-T NG.
  • 14.06 05:47
  • 0
Комментарий к "Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot"
  • 14.06 01:34
  • 0
Комментарий к "ОСК представила на "ФЛОТ-2026" проект боевого надводного корабля проекта 2160"