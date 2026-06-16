«Рособоронэкспорт» обсудит сотрудничество по новейшим разработкам на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

Международная выставка пройдет с 17 по 19 июня в Минске

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на III Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня в Минске.

Организаторами выставки выступают Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь и Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо»

«„Рособоронэкспорт“ отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, а также продемонстрируем партнерам новейшие российские разработки, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам», — сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В экспозиции «Рособоронэкспорта» будут представлены российские разработки в области обеспечения безопасности государства и общества. Основные акценты сделаны на достижениях оборонно-промышленного комплекса страны в области беспилотных технологий, средств оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности«.

В составе единой российской экспозиции в выставке также примут участие входящие в Госкорпорацию Ростех холдинги, в том числе «Росэл», концерн «Калашников» и другие.

На своем стенде «Рособоронэкспорт» презентует наиболее востребованные на мировом рынке барражирующие боеприпасы и разведывательные БпЛА. Среди них — комплекс «Ланцет-Э» от ZALA, состоящий из разведывательного беспилотника и двух барражирующих боеприпасов, разведывательный БпЛА «СКАТ 350М», барражирующий боеприпас «КУБ-2Э» и переносная разведывательно-ударная система контейнерного размещения «РУС-ПЭ» производства концерна «Калашников», разведывательный БпЛА С350М-Э от Ростеха.

В зоне стрелкового оружия представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, малогабаритный автомат АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, 9-мм пистолеты Лебедева, карабины на платформе AR и специальные оптико-электронные приборы. Кроме того, посетителям стенда будет презентован новейший снайперский комплекс Specter.

Для оснащения сотрудников правоохранительных органов «Рособоронэкспорт» предложит различные варианты экипировки, в том числе модульную разгрузочную систему МРС 2.0, бронежилет с положительной плавучестью «Нептун», модульный бронежилет «Баклер», баллистический шлем «АРК», активные наушники Base, гарнитуру Echo PRO. Сотрудникам спецподразделений компания представит переносные детекторы взрывчатых веществ и металла, а также радар-обнаружитель объектов за препятствиями.

Кроме того, на стенде компания экспонирует российские системы кибербезопасности с интегрированными элементами искусственного интеллекта. Они предназначены как для мониторинга и анализа открытых источников для определения рисков и угроз государственной безопасности, так и для противодействия кибератакам на цифровую инфраструктуру.

В рамках выставки делегация «Рособоронэкспорта» проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур и оборонной промышленности Республики Беларусь, государств-членов СНГ и других дружественных России стран.