Подмосковье метит в робот-столицу России: 90% всех производителей привлекают в регион

Они формируют новую экономику

Власти Московской области ставят цель привлечь в регион как можно больше компаний, занимающихся производством роботов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) уже подписаны соглашения с пятью такими предприятиями.

Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

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Мы для себя на ближайшие несколько лет поставили амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего максимум 7-10 отечественных производителей роботов сейчас существует. И, по сути, с пятью из них у нас уже подписаны соглашения, двое еще в переговорах, поэтому мы надеемся, что и они к нам придут. Поэтому это практически 80-90% всех производителей отечественных роботов мы уже привлекаем в регион.

Она подчеркнула, что привлечение таких резидентов крайне важно для региона: они формируют новую экономику и за счёт своей продукции значительно увеличивают число высокотехнологичных производств.